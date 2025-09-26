Les universités d’été Crest

Les universités d’été Crest vendredi 26 septembre 2025.

Les universités d’été

Parc du Boscquet Crest Drôme

Début : 2025-09-26 09:00:00

fin : 2025-09-28 19:30:00

2025-09-26

Les universités d’été, temps fort bénévole de l’année, reviennent le dernier week-end de septembre. Tout adhérent.e et bénévole est bienvenu.e pour venir participer aux ateliers, soirées jeux et repas partagés. Programme détaillé ci-dessous !

Parc du Boscquet Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 84 65 09 association@archijeux.org

English :

The Summer Universities, the volunteer highlight of the year, return on the last weekend of September. All members and volunteers are welcome to come and take part in the workshops, games evenings and shared meals. Detailed program below!

German :

Die Sommeruniversität, der Höhepunkt des Jahres für Freiwillige, findet wieder am letzten Wochenende im September statt. Alle Mitglieder und Freiwilligen sind herzlich eingeladen, an den Workshops, Spieleabenden und gemeinsamen Mahlzeiten teilzunehmen. Detailliertes Programm siehe unten!

Italiano :

Le Università estive, il momento clou dell’anno per i volontari, tornano l’ultimo fine settimana di settembre. Tutti i soci e i volontari sono invitati a partecipare ai laboratori, alle serate di gioco e ai pasti condivisi. Il programma dettagliato è riportato di seguito!

Espanol :

Las Universidades de Verano, el punto álgido del año para los voluntarios, vuelven el último fin de semana de septiembre. Todos los socios y voluntarios están invitados a participar en los talleres, las veladas de juegos y las comidas compartidas. Programa detallado a continuación

