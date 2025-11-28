Les uns et les autres Le Corbusier 280, Bd Michelet Marseille 8e Arrondissement
Les uns et les autres Le Corbusier 280, Bd Michelet Marseille 8e Arrondissement vendredi 28 novembre 2025.
Les uns et les autres
Du vendredi 28 au dimanche 30 novembre 2025 de 12h à 18h.
Vernissage le 28.11.2025 à 18:00. Le Corbusier 280, Bd Michelet 3ème rue (ancienne superette) Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-28 12:00:00
fin : 2025-11-30 18:00:00
Date(s) :
2025-11-28
Exposition vente de créations pièces uniques d’artisans d’art et designers sur le thème de la décoration d’intérieur
Les uns et les autres exposition vente entrée libre.
A la veille des fêtes de fin d’année, Art & Business vous propose un nouveau rendez-vous avec les métiers d’art et le design.
Une sélection de douze artisans d’art présentent leurs dernières créations sur le thème de la décoration d’intérieur.
Renouvelée à 50% pour cette troisième édition, la sélection choisie vous permettra de découvrir le regard et les gestes des douze artisans d’art et designers aux savoir-faire d’excellence.
Les matières sont multiples bois, céramique, textile, pierres naturelles, illustration et autres matières naturelles…
Une fois de plus nous devons le magnifique visuel à Lionel Borla. .
Le Corbusier 280, Bd Michelet 3ème rue (ancienne superette) Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 32 87 19 19 giordanojoelle4@gmail.com
English :
Exhibition sale of creations unique pieces by craftsmen and designers on the theme of interior decoration
German :
Ausstellung Verkauf von Kreationen Einzelstücken von Kunsthandwerkern und Designern zum Thema Innendekoration
Italiano :
Esposizione vendita di creazioni pezzi unici di artigiani e designer sul tema della decorazione d’interni
Espanol :
Exposición venta de creaciones piezas únicas de artesanos y diseñadores sobre el tema de la decoración de interiores
L’événement Les uns et les autres Marseille 8e Arrondissement a été mis à jour le 2025-11-12 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille