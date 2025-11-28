Les uns et les autres Le Corbusier 280, Bd Michelet Marseille 8e Arrondissement

Les uns et les autres

Du vendredi 28 au dimanche 30 novembre 2025 de 12h à 18h.

Vernissage le 28.11.2025 à 18:00. Le Corbusier 280, Bd Michelet 3ème rue (ancienne superette) Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-28 12:00:00

fin : 2025-11-30 18:00:00

Date(s) :

2025-11-28

Exposition vente de créations pièces uniques d’artisans d’art et designers sur le thème de la décoration d’intérieur

Les uns et les autres exposition vente entrée libre.







A la veille des fêtes de fin d’année, Art & Business vous propose un nouveau rendez-vous avec les métiers d’art et le design.







Une sélection de douze artisans d’art présentent leurs dernières créations sur le thème de la décoration d’intérieur.







Renouvelée à 50% pour cette troisième édition, la sélection choisie vous permettra de découvrir le regard et les gestes des douze artisans d’art et designers aux savoir-faire d’excellence.







Les matières sont multiples bois, céramique, textile, pierres naturelles, illustration et autres matières naturelles…







Une fois de plus nous devons le magnifique visuel à Lionel Borla. .

Le Corbusier 280, Bd Michelet 3ème rue (ancienne superette) Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 32 87 19 19 giordanojoelle4@gmail.com

English :

Exhibition sale of creations unique pieces by craftsmen and designers on the theme of interior decoration

German :

Ausstellung Verkauf von Kreationen Einzelstücken von Kunsthandwerkern und Designern zum Thema Innendekoration

Italiano :

Esposizione vendita di creazioni pezzi unici di artigiani e designer sul tema della decorazione d’interni

Espanol :

Exposición venta de creaciones piezas únicas de artesanos y diseñadores sobre el tema de la decoración de interiores

L’événement Les uns et les autres Marseille 8e Arrondissement a été mis à jour le 2025-11-12 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille