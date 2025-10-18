Les Utopiales à Saint-Aignan de Grand Lieu Médiathèque Le jardin de Lecture – St-Aignan de Grandlieu Saint-Aignan de Grand Lieu

Chaque année, « Les Utopiales » festival nantais de science-fiction rassemble artistes, scientifiques, penseurs et créateurs pour explorer le futur à travers différentes formes d’expression de la littérature à la bande dessinée en passant par le manga ou le cinéma. Pour faire écho à cette 26ème édition, la médiathèque de Saint-Aignan de Grand Lieu propose : • Une exposition d’affiches Découvrez dix affiches parmi les plus emblématiques du festival. Leur point commun ? Une représentation de Nantes dans un monde alternatif, à travers la vision de 8 illustrateurs et illustratrices. • Une sélection de livres et films Elle comprend les prix des dernières éditions ainsi que les auteurs et autrices mis en avant lors du festival.La sélection :- « Nous » de Christelle Dabos (Gallimard Jeunesse)- « Entrer dans le monde » de Claire Duvivier (Médium | L’école des loisirs)- « Intuition Nexus » de Mélody Gornet (Thierry Magnier)- « Fêlures bleues » – Jérôme Leroy (Syros)- « Au large des Vîles » – Lucie Pierrat-Pajot (Gallimard Jeunesse) • Un atelier dessin en autonomie Venez dessiner votre ville imaginaire et exposez-la à la médiathèque ! Les créations seront au fur et à mesure accrochées dans la continuité de l’exposition d’affiches « Utopiales » prêtée par la Bibliothèque Départementale. • La découverte du Prix Utopiales Jeunesse pour les 13-16 ans Ce prix récompense un livre de science-fiction destiné à un jeune public. Le livre lauréat est désigné par un jury de lectrices et lecteurs adolescents. Tu as entre 13 et 16 ans et tu aimes la Science Fiction ? Tu veux faire partie du jury ? Viens découvrir la sélection et voter pour ton livre préféré ! Date de délai pour le vote : le vendredi 31 octobre, juste avant la remise des prix officiels du Festival Utopiales qui auront lieu le samedi 1er novembre au soir. Une date mi-octobre sera ultérieurement proposée à la médiathèque pour échanger autour de la sélection, en fonction des inscrits. Du 7 octobre au 22 novembre à la médiathèque le Jardin de LectureEntrée libre aux horaires d’ouverture de la médiathèqueGratuit – Public ado / adulte

