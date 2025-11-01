Les Utopiales – Festival international de science-fiction Cité des Congrès Nantes

Les Utopiales – Festival international de science-fiction Cité des Congrès Nantes dimanche 21 septembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-01 –

Gratuit : non 8 € à 45 € 1 jour : 15 € / 8 € réduit / 3 € Carte BlancheSoirée cinéma du sam 1/11 : 8 €Soirée jeux du sam 1/11 : 8 €Pass weed-end : 30 € / 16 € réduitPass 3 jours : 45 € / 24 € réduitPass 4 jours : 52 € / 25 € réduit Billetterie : utopiales.org/edition-2025/tarifs Tout public

En 2025, les invités de Utopiales se pencheront sur les évènements menant aussi bien à la destruction qu’à la perfection, à leur pouvoir d’attraction autant qu’à la résistance qu’ils engendrent. Au cœur de toute individualité réside une singularité, ainsi qu’en chaque anomalie, qu’elle soit théorique, quantique, ou sociale. En astrophysique, la singularité gravitationnelle résulte de l’équation d’Einstein et prédit l’existence des trous noirs avant confirmation par observation. C’est le point de bascule entre la théorie et la pratique, où les mathématiques arrivent à leurs limites. Les singularités scientifiques nous renvoient à celle de l’existence même de notre Univers et de nos origines. Comment la vie s’est-elle développée sur Terre ? Venez à la Cité des Congrès du 30 octobre au 2 novembre 2025 pour fêter les 25 ans des Utopiales !

Cité des Congrès Centre-ville Nantes 44000

02 51 88 20 00 https://lacite-nantes.fr/ https://www.utopiales.org/