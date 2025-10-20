Les vacances à la ferme Marie à la ferme 2 CHEMIN DES RIVAUX (LIEU DIT LES RIVAUX) Chouvigny

Tarif : 3 – 3 – 35 EUR

Début : 2025-10-20 10:00:00

fin : 2025-10-31 18:00:00

2025-10-20

Découverte du monde de la ferme et de son environnement à travers des ateliers pédagogiques.

Marie à la ferme 2 CHEMIN DES RIVAUX (LIEU DIT LES RIVAUX) Ferme d’animation nature Marie à la ferme! Chouvigny 03450 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 60 56 26 04 mariealaferme@gmail.com

English :

Discover the world of the farm and its environment through educational workshops.

German :

Entdeckung der Welt des Bauernhofs und seiner Umgebung durch pädagogische Workshops.

Italiano :

Scoprite il mondo della fattoria e del suo ambiente attraverso laboratori didattici.

Espanol :

Descubra el mundo de la granja y su entorno a través de talleres educativos.

L’événement Les vacances à la ferme Chouvigny a été mis à jour le 2025-10-07 par Office de tourisme Val de Sioule