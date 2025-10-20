Les vacances à la ferme Marie à la ferme 2 CHEMIN DES RIVAUX (LIEU DIT LES RIVAUX) Chouvigny
Tarif : 3 – 3 – 35 EUR
Début : 2025-10-20 10:00:00
fin : 2025-10-31 18:00:00
2025-10-20
Découverte du monde de la ferme et de son environnement à travers des ateliers pédagogiques.
Marie à la ferme 2 CHEMIN DES RIVAUX (LIEU DIT LES RIVAUX) Ferme d’animation nature Marie à la ferme! Chouvigny 03450 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 60 56 26 04 mariealaferme@gmail.com
English :
Discover the world of the farm and its environment through educational workshops.
German :
Entdeckung der Welt des Bauernhofs und seiner Umgebung durch pädagogische Workshops.
Italiano :
Scoprite il mondo della fattoria e del suo ambiente attraverso laboratori didattici.
Espanol :
Descubra el mundo de la granja y su entorno a través de talleres educativos.
