Les vacances à la ferme Marie à la ferme 2 chemin des Rivaux Chouvigny
Les vacances à la ferme Marie à la ferme 2 chemin des Rivaux Chouvigny lundi 9 février 2026.
Les vacances à la ferme
Marie à la ferme 2 chemin des Rivaux Ferme d’animation nature Marie à la ferme! Chouvigny Allier
Tarif : 5 – 5 – 40 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-09
fin : 2026-02-20
Date(s) :
2026-02-09
Pendant les vacances, les enfants vivent la ferme de l’intérieur ! Ateliers pédagogiques sur le monde de la ferme et la nature.
.
Marie à la ferme 2 chemin des Rivaux Ferme d’animation nature Marie à la ferme! Chouvigny 03450 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 60 56 26 04 mariealaferme@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
During the vacations, children can experience the farm from the inside! Educational workshops on the world of farms and nature.
L’événement Les vacances à la ferme Chouvigny a été mis à jour le 2026-01-27 par Office de tourisme Val de Sioule