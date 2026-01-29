Les vacances à la ferme Marie à la ferme 2 chemin des Rivaux Chouvigny

Les vacances à la ferme

Marie à la ferme 2 chemin des Rivaux Ferme d’animation nature Marie à la ferme! Chouvigny Allier

Tarif : 5 – 5 – 40 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-09

fin : 2026-02-20

Date(s) :

2026-02-09

Pendant les vacances, les enfants vivent la ferme de l’intérieur ! Ateliers pédagogiques sur le monde de la ferme et la nature.

.

Marie à la ferme 2 chemin des Rivaux Ferme d’animation nature Marie à la ferme! Chouvigny 03450 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 60 56 26 04 mariealaferme@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

During the vacations, children can experience the farm from the inside! Educational workshops on the world of farms and nature.

L’événement Les vacances à la ferme Chouvigny a été mis à jour le 2026-01-27 par Office de tourisme Val de Sioule