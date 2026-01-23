Les vacances à la ferme Le Mery Chouvigny

Les vacances à la ferme

Le Mery 2 Chemin les Rivaux Chouvigny Allier

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

L’atelier

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-09 10:00:00

fin : 2026-02-10 16:00:00

Date(s) :

2026-02-09 2026-02-11 2026-02-16 2026-02-18 2026-02-19

Découvrez la vie à la ferme pendant les vacances ! Stages nature, ateliers fermiers, contes et nourrissage des animaux. Vos enfants deviennent de véritables petits fermiers et créent des souvenirs inoubliables !

.

Le Mery 2 Chemin les Rivaux Chouvigny 03450 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 60 56 26 04 mariealaferme@gmail.com

English :

Discover life on the farm during the vacations! Nature courses, farm workshops, storytelling and animal feeding. Your children will become real little farmers and create unforgettable memories!

L’événement Les vacances à la ferme Chouvigny a été mis à jour le 2026-01-23 par Office de tourisme Val de Sioule