Les vacances à la ferme Marie à la ferme 2 chemin des Rivaux Chouvigny

Les vacances à la ferme

Marie à la ferme 2 chemin des Rivaux Ferme d’animation nature Marie à la ferme! Chouvigny Allier

Tarif : 5 – 5 – 40 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05

fin : 2026-04-16

Date(s) :

2026-04-05

Des ateliers nature et ferme pour les enfants et les familles soins aux animaux, jardinage, jeux en plein air et découvertes autour de l’environnement.

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Marie à la ferme 2 chemin des Rivaux Ferme d’animation nature Marie à la ferme! Chouvigny 03450 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 60 56 26 04 mariealaferme@gmail.com

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English :

Nature and farm workshops for children and families: animal care, gardening, outdoor games and environmental discoveries.

L’événement Les vacances à la ferme Chouvigny a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de tourisme Val de Sioule