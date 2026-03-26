Les vacances à la ferme Marie à la ferme 2 chemin des Rivaux Chouvigny
Les vacances à la ferme Marie à la ferme 2 chemin des Rivaux Chouvigny dimanche 5 avril 2026.
Les vacances à la ferme
Marie à la ferme 2 chemin des Rivaux Ferme d’animation nature Marie à la ferme! Chouvigny Allier
Tarif : 5 – 5 – 40 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-05
fin : 2026-04-16
Date(s) :
2026-04-05
Des ateliers nature et ferme pour les enfants et les familles soins aux animaux, jardinage, jeux en plein air et découvertes autour de l’environnement.
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Marie à la ferme 2 chemin des Rivaux Ferme d’animation nature Marie à la ferme! Chouvigny 03450 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 60 56 26 04 mariealaferme@gmail.com
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English :
Nature and farm workshops for children and families: animal care, gardening, outdoor games and environmental discoveries.
L’événement Les vacances à la ferme Chouvigny a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de tourisme Val de Sioule
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