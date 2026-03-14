Les Vacances à la Médiathèque Ateliers Histoires en relief Livres et métal magique avec Hello Art Médiathèque Municipale de Biscarrosse Biscarrosse

Les Vacances à la Médiathèque Ateliers Histoires en relief Livres et métal magique avec Hello Art

Médiathèque Municipale de Biscarrosse 165 Rue Jules Ferry Biscarrosse Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08 10:00:00

fin : 2026-04-08 11:30:00

Date(s) :

2026-04-08

Voici ce que Deborah Cella propose lors de ces deux ateliers

– Donner une seconde vie aux livres abîmés ou non utilisés

– Découvrir la technique du métal à repousser

– Créer une image narrative entre la page et le relief

– Stimuler l’imagination et le lien lecture création

– Jouer et découvrir des constellation de mots

En pratique créer une “fenêtre dans l’histoire en

– découpant une porte fenêtre secrète dans la page

– faisant apparaître un personnage ou un objet caché

– déchirant la page comme si quelque chose sortait du livre

– intégrant aussi d’autres images de magazines

Ateliers d’1h30

Matin 10h 7-9 ans

Après-midi 15h 10-12 ans

Attention inscriptions via le site de la médiathèque uniquement .

Médiathèque Municipale de Biscarrosse 165 Rue Jules Ferry Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 78 74 17 mediatheque@ville-biscarrosse.fr

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English : Les Vacances à la Médiathèque Ateliers Histoires en relief Livres et métal magique avec Hello Art

L’événement Les Vacances à la Médiathèque Ateliers Histoires en relief Livres et métal magique avec Hello Art Biscarrosse a été mis à jour le 2026-03-14 par OT Grands Lacs