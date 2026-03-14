Les Vacances à la Médiathèque Ateliers Histoires en relief Livres et métal magique avec Hello Art Médiathèque Municipale de Biscarrosse Biscarrosse
Les Vacances à la Médiathèque Ateliers Histoires en relief Livres et métal magique avec Hello Art Médiathèque Municipale de Biscarrosse Biscarrosse mercredi 8 avril 2026.
Les Vacances à la Médiathèque Ateliers Histoires en relief Livres et métal magique avec Hello Art
Médiathèque Municipale de Biscarrosse 165 Rue Jules Ferry Biscarrosse Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-08 10:00:00
fin : 2026-04-08 11:30:00
Date(s) :
2026-04-08
Voici ce que Deborah Cella propose lors de ces deux ateliers
– Donner une seconde vie aux livres abîmés ou non utilisés
– Découvrir la technique du métal à repousser
– Créer une image narrative entre la page et le relief
– Stimuler l’imagination et le lien lecture création
– Jouer et découvrir des constellation de mots
En pratique créer une “fenêtre dans l’histoire en
– découpant une porte fenêtre secrète dans la page
– faisant apparaître un personnage ou un objet caché
– déchirant la page comme si quelque chose sortait du livre
– intégrant aussi d’autres images de magazines
Ateliers d’1h30
Matin 10h 7-9 ans
Après-midi 15h 10-12 ans
Attention inscriptions via le site de la médiathèque uniquement .
Médiathèque Municipale de Biscarrosse 165 Rue Jules Ferry Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 78 74 17 mediatheque@ville-biscarrosse.fr
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English : Les Vacances à la Médiathèque Ateliers Histoires en relief Livres et métal magique avec Hello Art
L’événement Les Vacances à la Médiathèque Ateliers Histoires en relief Livres et métal magique avec Hello Art Biscarrosse a été mis à jour le 2026-03-14 par OT Grands Lacs