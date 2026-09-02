Les Vacances à la Médiathèque : Spectacle « La mer(e)-veille… » Médiathèque Municipale de Biscarrosse Biscarrosse
vendredi 23 octobre 2026 · Médiathèque Municipale de Biscarrosse · Biscarrosse
Informations pratiques
Biscarrosse
Les Vacances à la Médiathèque : Spectacle « La mer(e)-veille… »
Médiathèque Municipale de Biscarrosse 165 Rue Jules Ferry Biscarrosse Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-23 18:00:00
fin : 2026-10-23 19:00:00
Date(s) :
2026-10-23
Par la Compagnie Impul’sons avec Myriam Beaune
Dans ce spectacle sensible, Myriam Beaune embarque petits et grands dans un voyage au cœur des profondeurs marines, celles de la mer, comme celles que l’on porte en soi…
Le spectacle « La mer(e)-veille… » s’adresse autant aux adultes qu’aux enfants, il est proposé à partir de 5 ans. N’oubliez pas d’inscrire tout le monde (adulte + enfant), via le site de la Médiathèque uniquement ! .
Médiathèque Municipale de Biscarrosse 165 Rue Jules Ferry Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 78 74 17 mediatheque@ville-biscarrosse.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Les Vacances à la Médiathèque : Spectacle « La mer(e)-veille… »
L’événement Les Vacances à la Médiathèque : Spectacle « La mer(e)-veille… » Biscarrosse a été mis à jour le 2026-09-02 par OT Grands Lacs
À voir aussi à Biscarrosse (Landes)
- Concert Jaaz Swing 40 Biscarrosse 18 septembre 2026
- Journées Européennes du Patrimoine au Musée de l’Hydraviation ! Musée de l’Hydraviation Biscarrosse 19 septembre 2026
- Journées Européennes du Patrimoine au Musée des Traditions Musée des Traditions Biscarrosse 19 septembre 2026
- 1ère convention de tatouage salle saint exupéry Biscarrosse 19 septembre 2026
- Répétitions chorale Gospel Singalong LATECOERE Ecole de musique Biscarrosse 20 septembre 2026