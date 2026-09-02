Informations pratiques

Biscarrosse

Les Vacances à la Médiathèque : Spectacle « La mer(e)-veille… »

Médiathèque Municipale de Biscarrosse 165 Rue Jules Ferry Biscarrosse Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-23 18:00:00

fin : 2026-10-23 19:00:00

Date(s) :

2026-10-23

Par la Compagnie Impul’sons avec Myriam Beaune

Dans ce spectacle sensible, Myriam Beaune embarque petits et grands dans un voyage au cœur des profondeurs marines, celles de la mer, comme celles que l’on porte en soi…

Le spectacle « La mer(e)-veille… » s’adresse autant aux adultes qu’aux enfants, il est proposé à partir de 5 ans. N’oubliez pas d’inscrire tout le monde (adulte + enfant), via le site de la Médiathèque uniquement ! .

Médiathèque Municipale de Biscarrosse 165 Rue Jules Ferry Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 78 74 17 mediatheque@ville-biscarrosse.fr

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English : Les Vacances à la Médiathèque : Spectacle « La mer(e)-veille… »

L’événement Les Vacances à la Médiathèque : Spectacle « La mer(e)-veille… » Biscarrosse a été mis à jour le 2026-09-02 par OT Grands Lacs