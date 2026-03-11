Les Vacances à la Médiathèque Spectacle Tour de jardin Médiathèque Municipale de Biscarrosse Biscarrosse

Les Vacances à la Médiathèque Spectacle Tour de jardin

Médiathèque Municipale de Biscarrosse 165 Rue Jules Ferry Biscarrosse Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 10:00:00

fin : 2026-04-15 10:30:00

Date(s) :

2026-04-15

Attention, quand Lison tourne en rond…c’est que ça n’ tourne pas rond !

– Et si tu faisais un tour de jardin ? lui propose son papa.

Débute alors une ronde bucolique où notre héroïne en herbe va suivre le vol d’une abeille, converser avec un tournesol amoureux, regarder pousser les légumes, emplir de fruits son p’tit panier tressé, buller avec une libellule… bref, flâner dans une nature qui regorge de trésors ; et puis…rien de tel qu’un p’tit tour de jardin pour se remettre les idées en place !

Par la Compagnie L’Embrasure

Spectacle à destination des tout-petits entre 6 mois et 5 ans

Pensez à inscrire l’adulte accompagnant

Inscriptions via le site de la Médiathèque uniquement .

Médiathèque Municipale de Biscarrosse 165 Rue Jules Ferry Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 78 74 17 mediatheque@ville-biscarrosse.fr

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English : Les Vacances à la Médiathèque Spectacle Tour de jardin

L’événement Les Vacances à la Médiathèque Spectacle Tour de jardin Biscarrosse a été mis à jour le 2026-03-11 par OT Grands Lacs