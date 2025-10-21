Les vacances à l’Espace jeunes Espaces jeunes – pôle Jeunesse Saint-Médard-en-Jalles

Les vacances à l’Espace jeunes Espaces jeunes – pôle Jeunesse Saint-Médard-en-Jalles mardi 21 octobre 2025.

Sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-21T14:00:00+01:00 – 2025-10-21T18:30:00+01:00

Fin : 2025-10-24T14:00:00+01:00 – 2025-10-24T18:30:00+01:00

Pendant les vacances de la Toussaint, le Pôle Jeunesse de Saint-Médard-en-Jalles a concocté un programme d’activités sur-mesure pour les 14-18 ans. Entre découvertes culturelles, fous rires entre amis et frissons d’Halloween, chacun trouvera de quoi passer des vacances inoubliables !

Accueil libre à l’Espace Jeunes

Tous les jours de la semaine, accueil libre de 14h à 18h30 à l’Espace Jeunes : billard, babyfoot, jeux de société et jeux vidéo.

Possibilité de s’inscrire aux activités de la semaine sur place.

Le programme du 21 au 24 octobre

Mardi 21 octobre – Bassin des Lumières (Bordeaux). De 14h à 18h30 • Tarifs : 2 € / 3,50 € / 5 €

Mercredi 22 octobre – Escape Game (Bordeaux) : enquête et esprit d’équipe au rendez-vous ! De 14h à 18h30 • Tarifs : 8,50 € / 14 € / 19,50 €

Jeudi 23 octobre – Soirée Cinéma / Kebab à l’Espace Jeunes. De 18h30 à 22h • Tarifs : 1,50 € / 3 € / 4 €

Vendredi 24 octobre – Trampoline Park (Mérignac) Pour se défouler avant le week-end ! De 14h à 18h30 • Tarifs : 7 € / 11,50 € / 16 €

Informations pratiques

Inscriptions à l’Espace Jeunes (cotisation annuelle de 5 € pour les Saint-Médardais / 10 € pour les non-résidents). Les tarifs sont calculés selon le quotient familial (QF).

Attention ! Aucune réservation sans paiement, ni remboursement en cas d’absence non justifiée.

L’inscription doit se faire au plus tard 24h avant la sortie ou la soirée proposée.

Espaces jeunes – pôle Jeunesse Pôle Jeunesse, 12-14, Avenue de la Boétie, Saint-Médard-en-Jalles 33160 Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gironde Nouvelle-Aquitaine bij@saint-medard-en-jalles.fr 06 71 11 22 33

Pendant les vacances, l’Espace Jeunes propose aux adolescents des activités et sorties extérieures : de quoi les occuper et proposer une pause aux parents !

©Ville de Saint-Médard-en-Jalles