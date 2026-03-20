Les Vacances au Château de Haroué Haroué

Les Vacances au Château de Haroué place du château Haroué 2026-04-15

Les Vacances au Château de Haroué Haroué mercredi 15 avril 2026.

Les Vacances au Château de Haroué

place du château Haroué Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR
8
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-04-15 14:30:00
fin : 2026-04-15 16:00:00

Date(s) :
2026-04-15

Enfants
8  .

place du château Haroué 54740 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 7 85 64 37 11  chateauharoue@monuments-nationaux.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Les Vacances au Château de Haroué Haroué a été mis à jour le 2026-03-20 par OT DU PAYS DU SAINTOIS

Prochains événements à Haroué