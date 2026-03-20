Les Vacances au Château de Haroué

place du château Haroué Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

8

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-04-15 14:30:00

fin : 2026-04-15 16:00:00

Date(s) :

2026-04-15

Enfants

8 .

place du château Haroué 54740 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 7 85 64 37 11 chateauharoue@monuments-nationaux.fr

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English :

L’événement Les Vacances au Château de Haroué Haroué a été mis à jour le 2026-03-20 par OT DU PAYS DU SAINTOIS