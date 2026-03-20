Les Vacances au Château de Haroué Haroué
Les Vacances au Château de Haroué Haroué mercredi 22 avril 2026.
Les Vacances au Château de Haroué
place du château Haroué Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
8
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-04-22 14:30:00
fin : 2026-04-22 16:00:00
Date(s) :
2026-04-22
Enfants
8 .
place du château Haroué 54740 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 7 85 64 37 11 chateauharoue@monuments-nationaux.fr
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English :
L’événement Les Vacances au Château de Haroué Haroué a été mis à jour le 2026-03-20 par OT DU PAYS DU SAINTOIS