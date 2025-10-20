Les vacances au Domaine de Lorleau Lorleau

21 Rue de la Lieure Lorleau Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-10-20 09:00:00

fin : 2025-11-01 17:00:00

Date(s) :

2025-10-20

Le Domaine de Lorleau vous ouvre ses portes pour les vacances de la Toussaint !

Au programme pratiques équestres, promenades, mini-stage voltige pour débutants , travail à pied, saut d’obstacle, dressage, jeux… (programme ci-dessus).

Débutants acceptés de 14h30 à 15h30 (veuillez vous présenter 30min avant l’animation).

Sur inscription par sms au 06 60 04 93 22.

Règlement en espèces ou chèque uniqement. .

21 Rue de la Lieure Lorleau 27480 Eure Normandie

