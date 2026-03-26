Les vacances au Laaps’Art, Micro-Folie Espace culturel Laaps’Art Montardon

Les vacances au Laaps’Art, Micro-Folie

Espace culturel Laaps’Art 2 Chemin Penouilh Montardon Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-07

fin : 2026-04-07

Date(s) :

2026-04-07

Atelier créatif Eclosion de fleurs géantes petits et grands fabriquent une grande fleur colorée en papier cartonné, à planter dans le jardin du Laap’s Art ou à emporter à la maison. .

Espace culturel Laaps’Art 2 Chemin Penouilh Montardon 64121 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 79 93 83 culture@montardon.org

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English : Les vacances au Laaps’Art, Micro-Folie

L’événement Les vacances au Laaps’Art, Micro-Folie Montardon a été mis à jour le 2026-03-24 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran