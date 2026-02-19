Les vacances au MAAP A table ! On colle ! Périgueux

Les vacances au MAAP A table ! On colle !

Lundi 13 avril à 14h Après une découverte des natures mortes du musée, les enfants et leurs parents pourront en créer une en 3D.

Découvrez le musée et ses collections de manière ludique et créative.

Tous les lundis et jeudis (sauf jours fériés) de 14h à 15h30

Les ateliers sont ouverts aux enfants à partir de 6 ans et leur famille.

Cet atelier est en lien avec les collections permanentes du musée

Tarif entrée + 3 € par atelier.

sur réservation 05 53 06 40 70 maap-accueil@perigueux.fr .

22 Cours Tourny Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 06 40 70

English : Les vacances au MAAP A table ! On colle !

Monday April 13 at 2pm: After discovering the museum’s still lifes, children and their parents can create their own 3D still life.

> This workshop is linked to the museum’s permanent collections

