Les vacances au MAAP Drôle de bobine Périgueux
Les vacances au MAAP Drôle de bobine Périgueux jeudi 12 février 2026.
Les vacances au MAAP Drôle de bobine
22 Cours Tourny Périgueux Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-12
fin : 2026-02-16
Date(s) :
2026-02-12 2026-02-16
Découverte des portraits du musée et réalisation d’un drôle de personnage en collage.
A partir de 6 ans, payant sur réservation
Découverte des portraits du musée et réalisation d’un drôle de personnage en collage.
A partir de 6 ans, payant sur réservation .
22 Cours Tourny Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 06 40 70
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Les vacances au MAAP Drôle de bobine
Discover the museum’s portraits and create a funny collage character.
Ages 6 and up, payable on reservation
L’événement Les vacances au MAAP Drôle de bobine Périgueux a été mis à jour le 2025-12-14 par OT Communal de Périgueux