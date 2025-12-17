Les vacances au MAAP Drôle de bobine

22 Cours Tourny Périgueux Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-12

fin : 2026-02-16

Date(s) :

2026-02-12 2026-02-16

Découverte des portraits du musée et réalisation d’un drôle de personnage en collage.

A partir de 6 ans, payant sur réservation

Découverte des portraits du musée et réalisation d’un drôle de personnage en collage.

A partir de 6 ans, payant sur réservation .

22 Cours Tourny Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 06 40 70

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les vacances au MAAP Drôle de bobine

Discover the museum’s portraits and create a funny collage character.

Ages 6 and up, payable on reservation

L’événement Les vacances au MAAP Drôle de bobine Périgueux a été mis à jour le 2025-12-14 par OT Communal de Périgueux