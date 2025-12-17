Les vacances au MAAP Drôle de bobine Périgueux

Les vacances au MAAP Drôle de bobine

Les vacances au MAAP Drôle de bobine Périgueux jeudi 12 février 2026.

Les vacances au MAAP Drôle de bobine

22 Cours Tourny Périgueux Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-12
fin : 2026-02-16

Date(s) :
2026-02-12 2026-02-16

Découverte des portraits du musée et réalisation d’un drôle de personnage en collage.

A partir de 6 ans, payant sur réservation
Découverte des portraits du musée et réalisation d’un drôle de personnage en collage.

A partir de 6 ans, payant sur réservation   .

22 Cours Tourny Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 06 40 70 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les vacances au MAAP Drôle de bobine

Discover the museum’s portraits and create a funny collage character.

Ages 6 and up, payable on reservation

L’événement Les vacances au MAAP Drôle de bobine Périgueux a été mis à jour le 2025-12-14 par OT Communal de Périgueux