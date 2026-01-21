Les vacances au MAAP Drôle de bobine !

22 Cours Tourny Périgueux Dordogne

Tarif : 5 – 5 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-16 13:00:00

fin : 2026-02-16 18:00:00

Date(s) :

2026-02-16

Les ateliers sont ouverts aux enfants à partir de 6 ans et leur famille.

Jeudi 16 février à 14h Drôle de bobine ! Viens découvrir les portraits du musée et réalise un drôle de personnage en collage.

Tarif entrée + 3 € par atelier.

sur réservation 05 53 06 40 70 maap-accueil@perigueux.fr

Découvrez le musée et ses collections de manière ludique et créative.

Tous les lundis et jeudis (sauf jours fériés) de 14h à 15h30

Les ateliers sont ouverts aux enfants à partir de 6 ans et leur famille.

Jeudi 16 février à 14h Drôle de bobine ! Viens découvrir les portraits du musée et réalise un drôle de personnage en collage.

Tarif entrée + 3 € par atelier.

sur réservation 05 53 06 40 70 maap-accueil@perigueux.fr .

22 Cours Tourny Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 06 40 70

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les vacances au MAAP Drôle de bobine !

The workshops are open to children aged 6 and over and their families.

Thursday February 16, 2pm: Funny reel! Come and discover the museum’s portraits and make a funny collage character.

Price: admission + 3? per workshop.

booking required ? 05 53 06 40 70 ? maap-accueil@perigueux.fr

L’événement Les vacances au MAAP Drôle de bobine ! Périgueux a été mis à jour le 2026-01-21 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux