Les vacances au MAAP Drôle de bobine ! Périgueux

Les ateliers sont ouverts aux enfants à partir de 6 ans et leur famille.
Jeudi 16 février à 14h Drôle de bobine ! Viens découvrir les portraits du musée et réalise un drôle de personnage en collage.
Tarif entrée + 3 € par atelier.
sur réservation 05 53 06 40 70 maap-accueil@perigueux.fr
22 Cours Tourny Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 06 40 70
English : Les vacances au MAAP Drôle de bobine !
The workshops are open to children aged 6 and over and their families.
Thursday February 16, 2pm: Funny reel! Come and discover the museum’s portraits and make a funny collage character.
Price: admission + 3? per workshop.
booking required ? 05 53 06 40 70 ? maap-accueil@perigueux.fr
