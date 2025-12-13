Les vacances au MAAP kitéki t’a dit Périgueux
Les vacances au MAAP kitéki t’a dit Périgueux lundi 9 février 2026.
Les vacances au MAAP kitéki t’a dit
22 Cours Tourny Périgueux Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-09 10:00:00
fin : 2026-02-09 17:00:00
Date(s) :
2026-02-09
Observation de la collection africaine du musée et réalisation d’une sculpture d’ancêtre en argile
Payant sur réservation .
22 Cours Tourny Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 06 40 70
English : Les vacances au MAAP kitéki t’a dit
L’événement Les vacances au MAAP kitéki t’a dit Périgueux a été mis à jour le 2025-12-13 par OT Communal de Périgueux