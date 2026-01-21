Les vacances au MAAP Kitéki t’as dit ?

22 Cours Tourny Périgueux Dordogne

Tarif : 5 – 5 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-09 10:00:00

fin : 2026-02-09 17:00:00

Date(s) :

2026-02-09

Les ateliers sont ouverts aux enfants à partir de 6 ans et leur famille.

Lundi 9 février à 14h Kitéki t’as dit ? Viens observer la collection africaine du musée et réalise une sculpture d’ancêtre en argile.

Tarif entrée + 3 € par atelier.

sur réservation 05 53 06 40 70

Découvrez le musée et ses collections de manière ludique et créative.

Tous les lundis et jeudis (sauf jours fériés) de 14h à 15h30

Les ateliers sont ouverts aux enfants à partir de 6 ans et leur famille.

Lundi 9 février à 14h Kitéki t’as dit ? Viens observer la collection africaine du musée et réalise une sculpture d’ancêtre en argile.

Cet atelier est en lien avec la collection africaine permanente du MAAP (7ème collection de France)

Tarif entrée + 3 € par atelier.

sur réservation 05 53 06 40 70 maap-accueil@perigueux.fr .

22 Cours Tourny Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 06 40 70

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les vacances au MAAP Kitéki t’as dit ?

The workshops are open to children aged 6 and over and their families.

Monday February 9 at 2pm: Kitéki t?as dit? Come and take a look at the museum’s African collection and create a clay ancestor sculpture.

Price: admission + 3? per workshop.

booking required ? 05 53 06 40 70

L’événement Les vacances au MAAP Kitéki t’as dit ? Périgueux a été mis à jour le 2026-01-21 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux