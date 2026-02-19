Les vacances au MAAP L’oeuvre de Michel Batlle Périgueux

Les vacances au MAAP L’oeuvre de Michel Batlle

Début : 2026-04-09 10:30:00

fin : 2026-04-09 17:30:00

2026-04-09

Jeudi 9 avril à 14h Après une visite de l’exposition consacrée à Michel Batlle, les enfants et leurs parents pourront fabriquer une sculpture inspirée des oeuvres de l’artiste.

> Cet atelier est en lien avec l’exposition Géographie du corps à voir du 12 mars 21 septembre.

Découvrez le musée et ses collections de manière ludique et créative.

Tous les lundis et jeudis (sauf jours fériés) de 14h à 15h30

Les ateliers sont ouverts aux enfants à partir de 6 ans et leur famille.

Tarif entrée + 3 € par atelier.

sur réservation 05 53 06 40 70 maap-accueil@perigueux.fr .

English : Les vacances au MAAP L’oeuvre de Michel Batlle

Thursday April 9, 2pm: After a visit to the Michel Batlle exhibition, children and their parents can create a sculpture inspired by the artist?s work.

> This workshop is linked to the Géographie du corps exhibition, on view from March 12 to September 21.

