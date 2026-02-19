Les vacances au MAAP L’oeuvre de Michel Batlle Périgueux
Les vacances au MAAP L’oeuvre de Michel Batlle
22 Cours Tourny Périgueux Dordogne
Tarif : 5 – 5 – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-13 13:00:00
fin : 2026-04-13 18:00:00
Date(s) :
2026-04-13
Lundi 13 avril à 14h Après une visite de l’exposition consacrée à Michel Batlle, les enfants et leurs parents pourront fabriquer une sculpture inspirée des oeuvres de l’artiste.
> Cet atelier est en lien avec l’exposition Géographie du corps à voir du 12 mars 21 septembre.
Découvrez le musée et ses collections de manière ludique et créative.
Tous les lundis et jeudis (sauf jours fériés) de 14h à 15h30
Les ateliers sont ouverts aux enfants à partir de 6 ans et leur famille.
Cet atelier est en lien avec l’exposition Géographie du corps à voir du 12 mars 21 septembre.
Tarif entrée + 3 € par atelier.
sur réservation 05 53 06 40 70 maap-accueil@perigueux.fr .
22 Cours Tourny Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 06 40 70
English : Les vacances au MAAP L’oeuvre de Michel Batlle
Monday April 13, 2pm: After a visit to the Michel Batlle exhibition, children and their parents can create a sculpture inspired by the artist?s work.
> This workshop is linked to the Géographie du corps exhibition, on view from March 12 to September 21.
