Les vacances au musée Autour de l’oeuvre de Michel Batlle Périgueux
Les vacances au musée Autour de l’oeuvre de Michel Batlle Périgueux lundi 20 juillet 2026.
Périgueux
Les vacances au musée Autour de l’oeuvre de Michel Batlle
22 Cours Tourny Périgueux Dordogne
Tarif : 5 – 5 – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20 13:00:00
fin : 2026-07-20 18:00:00
Date(s) :
2026-07-20
Les ateliers sont ouverts aux enfants à partir de 6 ans et leurs familles.
Lundi 20 juillet à 14h Découvre le travail de cet artiste contemporain qui puise son inspiration dans la relation entre le corps et l’esprit puis crée toi aussi une oeuvre originale autour du corps humain.
Les ateliers sont ouverts aux enfants à partir de 6 ans et leurs familles.
Lundi 20 juillet à 14h Découvre le travail de cet artiste contemporain qui puise son inspiration dans la relation entre le corps et l’esprit puis crée toi aussi une oeuvre originale autour du corps humain.
Atelier en lien avec l’exposition Géographie du corps de Michel Batlle
Durée 1h30
payant sur réservation 05 53 06 40 70 .
22 Cours Tourny Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 06 40 70
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English : Les vacances au musée Autour de l’oeuvre de Michel Batlle
The workshops are open to children aged 6 and over and their families.
Monday, July 20, 2pm: Discover the work of this contemporary artist who draws his inspiration from the relationship between body and mind, and then create your own original work based on the human body.
L’événement Les vacances au musée Autour de l’oeuvre de Michel Batlle Périgueux a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux
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