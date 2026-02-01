Les vacances au Musée de l’école Bothoa Saint-Nicolas-du-Pélem

Les vacances au Musée de l’école

Bothoa 54 Rue des Écoliers Saint-Nicolas-du-Pélem Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-15 14:00:00

fin : 2026-02-27

Date(s) :

2026-02-15

Une immersion dans l’école des années 30.

Dans le bourg de Bothoa, découvrez une école rurale des années 30 avec sa salle de classe meublée de pupitres en bois, les cartes murales, les tableaux noirs et le redouté porte-plume que vous pourrez plonger dans l’encre violette.

Dans la cour, les jeux anciens n’attendent que vous : cordes à sauter, cerceaux, billes en terre…

Vous pourrez entrer dans la maison de la maîtresse et découvrir la vie d’une enseignante dans les années 30.

Les animations comprises dans le prix d’entrée :

• Dictée à la plume du certificat d’études Retombez en enfance et revivez l’expérience d’une dictée à l’ancienne. Chaque mardi et vendredi à 15h, les visiteurs sont invités à écrire à la plume, comme le faisaient les écoliers du passé.

• Visites guidées de la Maison de la Maîtresse Découvrez la maison typique d’une maîtresse de l’époque à travers des visites guidées, proposées chaque jour à 14h30 et 16h. Ces visites vous plongeront dans l’univers quotidien de l’enseignement d’antan et la vie de l’école à l’époque.

Les ateliers familles

Atelier Linogravure le 18 février à 15h

Envie de passer un moment fun et créatif en famille ? Rejoignez-nous pour un atelier de linogravure !

Gravez votre dessin préféré sur du linoléum, laissez libre cours à votre imagination, puis encrez-le en rouge, noir ou bleu pour créer des impressions uniques sur papier.

Sur réservation

Tarif : Adulte 7 € Enfant 5 € (entrée au musée comprise)

Atelier Billes en terre Le 25 février à 15h

Faites rouler l’argile dans vos mains et obtenez de belles billes en terre. Il ne reste plus qu’à leur donner un peu de couleur et les ranger dans un joli sac réalisé par vos soins.

Sur réservation

Tarif : Adulte 7 € Enfant 5 € (entrée au musée comprise)

Org. Musée de l’école de Bothoa .

Bothoa 54 Rue des Écoliers Saint-Nicolas-du-Pélem 22480 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 29 73 95

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Les vacances au Musée de l’école Saint-Nicolas-du-Pélem a été mis à jour le 2026-01-30 par Office de tourisme du Kreiz Breizh