Les vacances au Musée du champignon Saint-Hilaire-Saint-Florent Saumur

Les vacances au Musée du champignon

Saint-Hilaire-Saint-Florent Route de Gennes Saumur Maine-et-Loire

Tarif : 8 – 8 – EUR

Début : 2025-10-18

fin : 2025-11-02

Venez découvrir ou redécouvrir le Musée du Champignon pendant les vacances d’automne.

Site entièrement troglodytique, parcourez librement une des plus grandes collections d’Europe de champignons sauvages et découvrez les 10 variétés de champignons cultivées dans la cave pédagogique.

Approfondissez vos connaissances sur les champignons grâce à différentes activités pour petits et grands tout au long de la visite jeux, ateliers créatifs, kit de culture…

Au programme tous les jours

– Jeux, quizz, énigmes pour petits et grands. Ouvrez l’œil, qui sont ces champignons ? Sont-ils toxiques ? Qu’arrive-t-il au coprin quand il vieillit ? Attention aux pièges !

– Vous aimez les expériences ? Repartez avec votre kit et faites pousser vous-même des champignons à la maison.

– Pour les plus curieux, tous les secrets de la culture du champignon de Paris vous seront expliqués lors des visites flash à 11h et 15h (sur réservation).

– Pour les amateurs de cuisine, plusieurs recettes seront disposées sur le parcours de visite, de quoi vous mettre l’eau à la bouche !

– L’atelier créatif Mr Champi est de retour ! Des couleurs, des paillettes, de drôles de chapeaux… un vrai atelier d’artiste attend les enfants afin d’habiller leur Mr Champi. Ce qui est sûr c’est que celui-ci vous ne le retrouverez pas dans la nature !

Vous voyez il y en a pour tout le monde ! Venez vite !

PRECISIONS HORAIRES

Du 18/10 au 02/11/2025 tous les jours de 10h à 18h.

Horaires de dernière entrée tous les jours à 16h45. .

Saint-Hilaire-Saint-Florent Route de Gennes Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 50 31 55 infos@troglonature.com

English :

Come and discover or rediscover the Mushroom Museum during the autumn vacations.

German :

Entdecken oder wiederentdecken Sie das Pilzmuseum während der Herbstferien.

Italiano :

Venite a scoprire o riscoprire il Museo dei Funghi durante le vacanze autunnali.

Espanol :

Venga a descubrir o redescubrir el Museo de las Setas durante las vacaciones de otoño.

