Les vacances au Musée du Champignon, Saint-Hilaire-Saint-Florent Saumur

Les vacances au Musée du Champignon

Saint-Hilaire-Saint-Florent Route de Gennes Saumur Maine-et-Loire

Début : 2026-02-07 10:00:00

fin : 2026-03-08 18:00:00

2026-02-07

Approfondissez vos connaissances sur les champignons grâce à différentes activités pour petits et grands tout au long de la visite jeux, ateliers créatifs, kit de culture…

Venez (re)découvrir le Musée du Champignon pendant les vacances !

Site entièrement troglodytique, parcourez librement l’une des plus grandes collections d’Europe de champignons sauvages et découvrez les 10 variétés de champignons cultivées dans la cave pédagogique.

Au programme tous les jours

– Jeux, quizz, énigmes pour petits et grands. Ouvrez l’œil, qui sont ces champignons ? Sont-ils toxiques ? Qu’arrive-t-il au coprin quand il vieillit ? Attention aux pièges !

– Vous aimez les expériences ? Repartez avec votre kit et faites pousser vous-même des champignons à la maison.

– Pour les plus curieux, nous vous expliquerons tous les secrets de la culture du champignon de Paris lors des visites flash à 11h et 15h (sur réservation).

– Pour les amateurs de cuisine, plusieurs recettes seront disposées sur le parcours de visite, de quoi vous mettre l’eau à la bouche !

– L’atelier créatif Mr Champi est de retour ! Des couleurs, des paillettes, de drôles de chapeaux…un vrai atelier d’artiste attend les enfants afin d’habiller leur Mr Champi. Ce qui est sûr c’est que celui-ci vous ne le retrouverez pas dans la nature !

Vous voyez, il y en a pour tout le monde !

Du 07/02 au 08/03/2026 tous les jours de 10h à 18h. .

Saint-Hilaire-Saint-Florent Route de Gennes Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 50 31 55 infos@troglonature.com

English :

Deepen your knowledge of mushrooms with a variety of activities for young and old throughout the visit: games, creative workshops, cultivation kit?

