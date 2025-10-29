Les vacances au Musée Estrine Musée Estrine, Centre d’Interprétation Vincent van Gogh Saint-Rémy-de-Provence

Mercredi 29 octobre 2025 de 10h à 11h30 et de 14h à 16h.

Du jeudi 30 au vendredi 31 octobre 2025 de 10h à 12h et de 14h à 17h. Musée Estrine, Centre d’Interprétation Vincent van Gogh 8 rue Estrine Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône

Les ateliers pour les périodes de vacances au Musée Estrine !Enfants

Durant les vacances scolaires, le musée invite les jeunes à découvrir les arts graphiques et tout particulièrement les techniques de l’estampe. Les ateliers se déroulent dans les salles d’exposition et dans l’atelier de gravure. Ils permettent aux enfants de s’approprier les œuvres et les objets du patrimoine, de s’initier à de multiples techniques tout en développant leur sens créatif dans des domaines très variés dessin, peinture, gravure…



Programme détaillé en cours d’élaboration.



– MERCREDI 29 octobre 2025 de 10h à 11h30

(Ateliers pour les 4 ans à 6 ans) (8€)



– MERCREDI 29 octobre 2025 de 14h00 à 16h00

Vacances au musée (11 ans à 15 ans) (8€)



– JEUDI 30 octobre ET VENDREDI 31 octobre

(Ateliers pour les 7 ans à 10 ans)

Les 2 journées de 10h à 12h et de 14h à 17h (25€)





Réservations obligatoires, inscriptions par téléphone ou par mail. .

Musée Estrine, Centre d’Interprétation Vincent van Gogh 8 rue Estrine Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 92 68 24 reservations@musee-estrine.fr

Holiday workshops at the Estrine Museum!

Workshops für die Ferienzeiten im Estrine-Museum!

Laboratori per le vacanze al Museo Estrino!

Talleres navideños en el Museo Estrine

