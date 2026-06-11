Les Vacances au musée Michel Battle musée d’art et d’archéologie Périgueux lundi 20 juillet 2026.

Périgueux

Les Vacances au musée Michel Battle

musée d’art et d’archéologie 22 Cours Tourny Périgueux Dordogne

Tarif : – – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20 14:00:00

fin : 2026-07-20

Date(s) :

2026-07-20 2026-07-22

A partir de 6 ans et en famille, découverte du travail de l’artiste puis création d’une oeuvre originale autour du corps humain .

musée d’art et d’archéologie 22 Cours Tourny Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 06 40 73

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English : Les Vacances au musée Michel Battle

L’événement Les Vacances au musée Michel Battle Périgueux a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Communal de Périgueux