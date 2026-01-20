Les vacances au musée pour les 4-6 ans Dans l’ombre des lampes ! Musée Mandet Riom

Les vacances au musée pour les 4-6 ans Dans l’ombre des lampes !

Musée Mandet 14 rue de l’Hôtel de Ville Riom Puy-de-Dôme

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10 14:30:00

fin : 2026-04-10 15:30:00

Date(s) :

2026-04-10

amusons-nous à créer à notre tour des ombres chinoises !

Visite- jeux pour les 4-6 ans

Sur inscription

.

Musée Mandet 14 rue de l’Hôtel de Ville Riom 63200 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 38 18 53 accueil.musees@rlv.eu

English :

let’s have fun creating our own shadow puppets!

Visit and games for 4-6 year-olds

Registration required

