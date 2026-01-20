Les vacances au musée pour les 7-11 ans Apprenti designer, une idée lumineuse Musée Mandet Riom

Les vacances au musée pour les 7-11 ans Apprenti designer, une idée lumineuse

Musée Mandet 14 rue de l'Hôtel de Ville Riom Puy-de-Dôme

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Début : 2026-04-09 14:30:00

fin : 2026-04-09 16:00:00

2026-04-09

Inspirés de nos découvertes dans le musée et des lampes imaginées par les élèves de l’E.S.D.A.C., dessinons à notre tour notre lampe idéale comme de vrais designers !

Sur inscription

Musée Mandet 14 rue de l’Hôtel de Ville Riom 63200 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 38 18 53 accueil.musees@rlv.eu

English :

Inspired by our discoveries in the museum and the lamps imagined by E.S.D.A.C. students, let’s design our own ideal lamp like real designers!

Registration required

