Les vacances au musée pour les 7-11 ans Croque-Visite Musée Mandet Riom

Les vacances au musée pour les 7-11 ans Croque-Visite

Musée Mandet 14 rue de l’Hôtel de Ville Riom Puy-de-Dôme

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-14 10:30:00

fin : 2026-04-14 11:30:00

Date(s) :

2026-04-14

Crayon en main, viens croquer les peintures et les sculptures du musée Mandet.

Sur inscription

.

Musée Mandet 14 rue de l’Hôtel de Ville Riom 63200 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 38 18 53 accueil.musees@rlv.eu

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Pencil in hand, come and sketch the paintings and sculptures of the Musée Mandet.

Registration required

L’événement Les vacances au musée pour les 7-11 ans Croque-Visite Riom a été mis à jour le 2026-01-20 par Office de Tourisme Terra Volcana, les Pays de Volvic