Les vacances au musée ! Musée du Cartonnage et de l’Imprimerie Valréas

Les vacances au musée ! Musée du Cartonnage et de l’Imprimerie Valréas samedi 18 octobre 2025.

Les vacances au musée !

Musée du Cartonnage et de l’Imprimerie 3 avenue Maréchal Foch Valréas Vaucluse

Tarif : 4 – 4 – 8 EUR

tarif réduit pour tout adulte accompagnant un jeune de moins de 18 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18 14:00:00

fin : 2025-11-02 17:00:00

Date(s) :

2025-10-18

C’est les vacances au musée du Cartonnage du 18 octobre au 2 novembre ! Du mardi au samedi de 14h à 17h ainsi que le dimanche 2 novembre, vous pourrez visiter le musée et participer à des ateliers ludiques et créatifs !

.

Musée du Cartonnage et de l’Imprimerie 3 avenue Maréchal Foch Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 35 58 75 musee-cartonnage-imp@vaucluse.fr

English :

It’s vacation time at the Musée du Cartonnage from October 18 to November 2! From Tuesday to Saturday, 2pm to 5pm, and on Sunday, November 2, you can visit the museum and take part in fun and creative workshops!

German :

Vom 18. Oktober bis zum 2. November sind im Musée du Cartonnage Ferien! Von Dienstag bis Samstag von 14 bis 17 Uhr sowie am Sonntag, den 2. November, können Sie das Museum besichtigen und an spielerischen und kreativen Workshops teilnehmen!

Italiano :

Dal 18 ottobre al 2 novembre il Musée du Cartonnage è in vacanza! Dal martedì al sabato, dalle 14.00 alle 17.00, e domenica 2 novembre, potrete visitare il museo e partecipare a divertenti laboratori creativi!

Espanol :

Del 18 de octubre al 2 de noviembre, el Museo del Cartonaje está de vacaciones De martes a sábado, de 14:00 a 17:00 h, y el domingo 2 de noviembre, podrá visitar el museo y participar en talleres lúdicos y creativos

L’événement Les vacances au musée ! Valréas a été mis à jour le 2025-10-09 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes