Les vacances au musée ! Musée du Cartonnage et de l’Imprimerie Valréas

Les vacances au musée !

Musée du Cartonnage et de l'Imprimerie 3 avenue Maréchal Foch Valréas Vaucluse

Début : Mercredi 2026-02-11

fin : 2026-02-25

2026-02-11

C’est les vacances !

Des ateliers fleurs en papier seront proposés en libre accès.

Pendant les vacances d’hiver des zones A et B, le musée sera ouvert les mercredis 11, 18 et 25 février de 10h à 13h et de 14h30 à 18h

Musée du Cartonnage et de l’Imprimerie 3 avenue Maréchal Foch Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 35 58 75 musee.cartonnage@vaucluse.fr

English : Les vacances au musée !

It’s the vacations!

Free access to paper flower workshops.

During the winter vacations for zones A and B, the museum will be open on Wednesdays February 11, 18 and 25, from 10am to 1pm and from 2:30pm to 6pm

