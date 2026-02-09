Les vacances au musée ! Musée du Cartonnage et de l’Imprimerie Valréas
Les vacances au musée ! Musée du Cartonnage et de l’Imprimerie Valréas mercredi 11 février 2026.
Les vacances au musée !
Musée du Cartonnage et de l’Imprimerie 3 avenue Maréchal Foch Valréas Vaucluse
Tarif : 7 – 7 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-02-11
fin : 2026-02-25
Date(s) :
2026-02-11
C’est les vacances !
Des ateliers fleurs en papier seront proposés en libre accès.
Pendant les vacances d’hiver des zones A et B, le musée sera ouvert les mercredis 11, 18 et 25 février de 10h à 13h et de 14h30 à 18h
.
Musée du Cartonnage et de l’Imprimerie 3 avenue Maréchal Foch Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 35 58 75 musee.cartonnage@vaucluse.fr
English : Les vacances au musée !
It’s the vacations!
Free access to paper flower workshops.
During the winter vacations for zones A and B, the museum will be open on Wednesdays February 11, 18 and 25, from 10am to 1pm and from 2:30pm to 6pm
L’événement Les vacances au musée ! Valréas a été mis à jour le 2026-02-05 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes