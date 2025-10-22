Les vacances aux écuries de Montpensier Débutants & Préparation Galops Bronze/Argent (Thème L’Automne) Montpensier Broût-Vernet

Les vacances aux écuries de Montpensier Débutants & Préparation Galops Bronze/Argent (Thème L’Automne) Montpensier Broût-Vernet mercredi 22 octobre 2025.

Les vacances aux écuries de Montpensier Débutants & Préparation Galops Bronze/Argent (Thème L’Automne)

Montpensier Les écuries de Montpensier Broût-Vernet Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-22 13:30:00

fin : 2025-10-22 16:30:00

Date(s) :

2025-10-22

Plongez dans l’ambiance chaleureuse de l’automne ! Ouvert aux débutants dès 6 ans et aux cavaliers en préparation des Galops Bronze/Argent, combine apprentissage technique et activités thématiques autour de cette saison. Soins, monte, jeux…

.

Montpensier Les écuries de Montpensier Broût-Vernet 03110 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 65 44 73 22 mel.datsit@gmail.com

English :

Immerse yourself in the warm atmosphere of autumn! Open to beginners aged 6 and over, and to riders preparing for their Galops Bronze/Silver, this program combines technical training with themed activities. Care, riding, games…

German :

Tauchen Sie ein in die warme Atmosphäre des Herbstes! Offen für Anfänger ab 6 Jahren und Reiter, die sich auf die Galops Bronze/Silber vorbereiten, kombiniert technisches Lernen mit thematischen Aktivitäten rund um diese Jahreszeit. Pflege, Reiten, Spiele…

Italiano :

Immergetevi nella calda atmosfera dell’autunno! Aperto ai principianti dai 6 anni in su e ai cavalieri che si preparano per il Galops Bronzo/Argento, questo corso combina l’allenamento tecnico con attività a tema per la stagione autunnale. Cura, equitazione, giochi…

Espanol :

¡Sumérjase en el cálido ambiente del otoño! Abierto a principiantes a partir de 6 años y a jinetes que se preparan para los Galops Bronce/Plata, este curso combina la formación técnica con actividades temáticas de la temporada de otoño. Cuidados, equitación, juegos…

L’événement Les vacances aux écuries de Montpensier Débutants & Préparation Galops Bronze/Argent (Thème L’Automne) Broût-Vernet a été mis à jour le 2025-10-09 par Office de tourisme Val de Sioule