Les vacances aux écuries de Montpensier Éveil à poney & Thème En route pour Halloween Montpensier Broût-Vernet

Montpensier Les écuries de Montpensier Broût-Vernet Allier

Début : 2025-10-29 10:30:00

fin : 2025-10-29 11:30:00

2025-10-29

Éveil Spécial Halloween On prépare la fête !

Pour les enfants de 2 à 5 ans, c’est l’heure de l’éveil thématique ! Brossage, câlins, et premières expériences à poney… le tout aux couleurs d’Halloween !

Montpensier Les écuries de Montpensier Broût-Vernet 03110 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 65 44 73 22 mel.datsit@gmail.com

English :

Éveil Spécial Halloween: We’re getting ready for the party!

For children aged 2 to 5, it’s time for a themed wake-up call! Brushing, cuddling and first pony rides… all in Halloween colors!

German :

Frühförderung Spezial Halloween: Wir bereiten das Fest vor!

Für Kinder zwischen 2 und 5 Jahren ist es Zeit für die thematische Früherziehung! Bürsten, Umarmungen und erste Erfahrungen auf dem Pony… alles in den Farben von Halloween!

Italiano :

Speciale Halloween: prepararsi alla festa!

Per i bambini dai 2 ai 5 anni, è il momento di un risveglio a tema! Spazzolatura, coccole e prime passeggiate sul pony… il tutto con i colori di Halloween!

Espanol :

Especial Halloween: ¡prepárate para la fiesta!

Para los niños de 2 a 5 años, ¡es la hora del despertar temático! Cepillado, mimos y primeros paseos en poni… ¡todo con los colores de Halloween!

