Les vacances aux écuries de Montpensier Éveil, Poney & Thème L’Automne Montpensier Broût-Vernet

Les vacances aux écuries de Montpensier Éveil, Poney & Thème L’Automne Montpensier Broût-Vernet mercredi 22 octobre 2025.

Les vacances aux écuries de Montpensier Éveil, Poney & Thème L’Automne

Montpensier Les écuries de Montpensier Broût-Vernet Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-22 10:30:00

fin : 2025-10-22 11:30:00

Date(s) :

2025-10-22

Mon Premier Rendez-vous Poney Éveil des Petits !Une heure magique dédiée aux tout-petits. Dès 2 ans, votre enfant fera ses premiers pas auprès d’un poney. Il apprendra à brosser, câliner et monter à poney à travers des activités douces et ludiques.

.

Montpensier Les écuries de Montpensier Broût-Vernet 03110 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 65 44 73 22 mel.datsit@gmail.com

English :

Mon Premier Rendez-vous Poney: Éveil des Petits, a magical hour dedicated to the little ones. From the age of 2, your child will take his first steps with a pony. They’ll learn to brush, cuddle and ride a pony through gentle, fun activities.

German :

Mon Premier Rendez-vous Poney: Éveil des Petits!Eine magische Stunde, die den Allerkleinsten gewidmet ist. Ab 2 Jahren wird Ihr Kind seine ersten Schritte auf einem Pony machen. Es lernt durch sanfte und spielerische Aktivitäten das Striegeln, Schmusen und Reiten auf dem Pony.

Italiano :

Mon Premier Rendez-vous Poney Un’ora magica dedicata ai più piccoli. A partire dai 2 anni, il vostro bambino muoverà i primi passi con un pony. Impareranno a spazzolare, coccolare e cavalcare un pony attraverso attività dolci e divertenti.

Espanol :

Mon Premier Rendez-vous Poney Una hora mágica dedicada a los más pequeños. A partir de los 2 años, su hijo dará sus primeros pasos con un poni. Aprenderán a cepillar, abrazar y montar un poni a través de actividades suaves y divertidas.

L’événement Les vacances aux écuries de Montpensier Éveil, Poney & Thème L’Automne Broût-Vernet a été mis à jour le 2025-10-09 par Office de tourisme Val de Sioule