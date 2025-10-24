Les vacances aux écuries de Montpensier Jeux à poneys Montpensier Broût-Vernet

Début : 2025-10-24 14:00:00

fin : 2025-10-24 16:30:00

2025-10-24

Après l’effort, le réconfort ! Cet après-midi est placé sous le signe de l’amusement. Des jeux à poney variés et excitants attendent vos enfants. Une manière joyeuse et conviviale d’améliorer l’agilité, la vitesse et l’esprit d’équipe, le tout en selle !

Montpensier Les écuries de Montpensier Broût-Vernet 03110 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 65 44 73 22 mel.datsit@gmail.com

English :

After the effort, the comfort! This afternoon is all about fun. A variety of exciting pony games await your children. A fun and friendly way to improve agility, speed and team spirit, all in the saddle!

German :

Nach der Anstrengung folgt die Stärkung! Dieser Nachmittag steht ganz im Zeichen des Spaßes. Abwechslungsreiche und aufregende Spiele auf dem Pony warten auf Ihre Kinder. Eine fröhliche und gesellige Art, Beweglichkeit, Geschwindigkeit und Teamgeist zu verbessern und das alles im Sattel!

Italiano :

Dopo la fatica, il comfort! Questo pomeriggio è all’insegna del divertimento. Una varietà di emozionanti giochi con i pony attende i vostri bambini. Un modo divertente e amichevole per migliorare l’agilità, la velocità e lo spirito di squadra, il tutto in sella!

Espanol :

Después del esfuerzo, ¡la comodidad! Esta tarde todo es diversión. Una gran variedad de emocionantes juegos con ponis esperan a tus hijos. Una forma divertida y amistosa de mejorar la agilidad, la velocidad y el espíritu de equipo, ¡todo sobre la silla de montar!

