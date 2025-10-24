Les vacances aux écuries de Montpensier Jeux & Poneys Montpensier Broût-Vernet

Début : 2025-10-24 10:00:00

fin : 2025-10-24 12:00:00

2025-10-24

Boostez votre Niveau Matin !

Que vous soyez débutant dès 6 ans ou en pleine préparation des Galops Bronze/Argent, mettez à profit cette matinée pour consolider vos acquis.

Montpensier Les écuries de Montpensier Broût-Vernet 03110 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 65 44 73 22 mel.datsit@gmail.com

English :

Boost your Morning Level!

Whether you’re a beginner aged 6 or over, or preparing for your Galops Bronze/Silver, take advantage of this morning to consolidate your skills.

German :

Steigern Sie Ihr Niveau am Vormittag!

Ob Sie Anfänger ab 6 Jahren oder mitten in der Vorbereitung auf die Galops Bronze/Silber sind, nutzen Sie diesen Vormittag, um Ihre Kenntnisse zu festigen.

Italiano :

Aumenta il tuo livello mattutino!

Che siate principianti dall’età di 6 anni o che vi stiate preparando per il vostro Galops Bronzo/Argento, utilizzate questa mattinata per consolidare le vostre abilità.

Espanol :

Mejora tu nivel por la mañana

Tanto si eres principiante a partir de 6 años como si te estás preparando para los Galops Bronce/Plata, aprovecha esta mañana para consolidar tus habilidades.

