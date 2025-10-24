Les vacances aux écuries de Montpensier Jeux & Poneys Montpensier Broût-Vernet
Les vacances aux écuries de Montpensier Jeux & Poneys Montpensier Broût-Vernet vendredi 24 octobre 2025.
Les vacances aux écuries de Montpensier Jeux & Poneys
Montpensier Les écuries de Montpensier Broût-Vernet Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-24 10:00:00
fin : 2025-10-24 12:00:00
Date(s) :
2025-10-24
Boostez votre Niveau Matin !
Que vous soyez débutant dès 6 ans ou en pleine préparation des Galops Bronze/Argent, mettez à profit cette matinée pour consolider vos acquis.
.
Montpensier Les écuries de Montpensier Broût-Vernet 03110 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 65 44 73 22 mel.datsit@gmail.com
English :
Boost your Morning Level!
Whether you’re a beginner aged 6 or over, or preparing for your Galops Bronze/Silver, take advantage of this morning to consolidate your skills.
German :
Steigern Sie Ihr Niveau am Vormittag!
Ob Sie Anfänger ab 6 Jahren oder mitten in der Vorbereitung auf die Galops Bronze/Silber sind, nutzen Sie diesen Vormittag, um Ihre Kenntnisse zu festigen.
Italiano :
Aumenta il tuo livello mattutino!
Che siate principianti dall’età di 6 anni o che vi stiate preparando per il vostro Galops Bronzo/Argento, utilizzate questa mattinata per consolidare le vostre abilità.
Espanol :
Mejora tu nivel por la mañana
Tanto si eres principiante a partir de 6 años como si te estás preparando para los Galops Bronce/Plata, aprovecha esta mañana para consolidar tus habilidades.
L’événement Les vacances aux écuries de Montpensier Jeux & Poneys Broût-Vernet a été mis à jour le 2025-10-09 par Office de tourisme Val de Sioule