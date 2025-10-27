Les vacances aux écuries de Montpensier -Parcours, Reconnaissance et Enchaînement d’Exercices Montpensier Broût-Vernet

Les vacances aux écuries de Montpensier -Parcours, Reconnaissance et Enchaînement d’Exercices

Montpensier Les écuries de Montpensier Broût-Vernet Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-27 10:00:00

fin : 2025-10-27 12:00:00

Date(s) :

2025-10-27

Ce stage est conçu pour ceux qui aiment les défis ! Dès 6 ans, les enfants apprendront à effectuer la reconnaissance du parcours et à enchaîner différents exercices avec fluidité.

Montpensier Les écuries de Montpensier Broût-Vernet 03110 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 65 44 73 22 mel.datsit@gmail.com

English :

This course is designed for those who love a challenge! From the age of 6, children will learn how to reconnoitre the course and link together different exercises with fluidity.

German :

Dieses Praktikum ist für diejenigen gedacht, die Herausforderungen lieben! Ab 6 Jahren lernen die Kinder, wie sie die Erkundung des Parcours durchführen und verschiedene Übungen flüssig aneinanderreihen können.

Italiano :

Questo corso è pensato per chi ama le sfide! A partire dai 6 anni, i bambini impareranno a riconoscere il percorso e a collegare i diversi esercizi con fluidità.

Espanol :

Este curso está pensado para los amantes de los retos A partir de los 6 años, los niños aprenderán a reconocer el recorrido y a enlazar diferentes ejercicios con fluidez.

