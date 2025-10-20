Les vacances aux Écuries de Montpensier Stage Débutants & Préparation Galops Bronze/Argent Montpensier Broût-Vernet
Montpensier Les écuries de Montpensier Broût-Vernet Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-20 10:00:00
fin : 2025-10-20 12:00:00
Date(s) :
2025-10-20
Votre enfant rêve de monter à poney ou souhaite passer à la vitesse supérieure ? Ce stage est fait pour lui ! Dès 6 ans.
Montpensier Les écuries de Montpensier Broût-Vernet 03110 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 65 44 73 22 mel.datsit@gmail.com
English :
Does your child dream of riding a pony, or want to step up a gear? This course is for them! From age 6.
German :
Träumt Ihr Kind davon, auf einem Pony zu reiten oder möchte es auf die nächste Stufe bringen? Dieser Kurs ist genau das Richtige für es! Ab 6 Jahren.
Italiano :
Il vostro bambino sogna di cavalcare un pony o vuole fare un salto di qualità? Allora questo corso fa per loro! A partire dai 6 anni.
Espanol :
¿Sueña su hijo con montar en poni o quiere dar un paso más? Entonces, ¡este curso es para él! A partir de 6 años.
