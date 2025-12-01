Les vacances, c’est patrimoine Décors d’argile Maison du Pâtissier Périgueux

Les vacances, c’est patrimoine Décors d’argile

Maison du Pâtissier 17 rue Eguillerie Périgueux Dordogne

Tarif : 3 – 3 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-23

fin : 2025-12-23

Date(s) :

2025-12-23

Découverte de décors architecturaux dans le centre de Périgueux et réalisation d’un décor en argile. .

Maison du Pâtissier 17 rue Eguillerie Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 80 22 accueil@destination-perigueux.fr

English : Les vacances, c’est patrimoine Décors d’argile

L’événement Les vacances, c’est patrimoine Décors d’argile Périgueux a été mis à jour le 2025-11-28 par OT Communal de Périgueux