Les vacances c’est Patrimoine ! Sur les traces du château fort de Chalon et de son donjon Espace patrimoine Chalon-sur-Saône

Les vacances c’est Patrimoine ! Sur les traces du château fort de Chalon et de son donjon

Espace patrimoine 24 quai des messageries Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Si un châtelet existait sans doute ici dès le Ve siècle, un château-fort sur motte, peut-être élevé dès les alentours de l’an 1000, est attesté dès le XIIe siècle, et décrit au XVe.

Il est bien installé sur une motte féodale, et comprend une haute cour, où se trouve le logement du bailli dans une tour basse et carrée, dirigée vers la Saône, et une basse-cour. Au centre se trouve un donjon carré. C’est à sa base que furent établies les prisons ducales puis royales. Jusqu’en 1500, le bailli, représentant du Duc, puis du Roi de France, loge dans la haute cour du châtelet. Peu de temps après, le représentant du Roi cherchera un logement plus confortable en ville.

Quelles traces de ces bâtiments sont parvenues jusqu’à nous ?

Plus que vous ne le croyez !

Alors ne manquez pas cette visite !

Visite sur réservation uniquement au 03 85 93 15 98 (places limitées).

Il est conseillé de retirer son billet à l’Espace patrimoine. .

Espace patrimoine 24 quai des messageries Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 93 15 98

