Les vacances d’août sur les Sites préhistoriques de la vallée de la Vézère Centre des Monuments Nationaux Les Eyzies

Au programme des visites, une balade et une visite-atelier pour façonner son animal ou fabriquer sa parure. Réservation en ligne obligatoire. 4€ et 9€

Pendant les vacances d’août , venez participer aux visites et ateliers proposés sur les sites préhistoriques de la vallée de la Vézère.

Les visites

Abri du poisson à partir de 7 ans.

Gisement de la Micoque Plus ancien site préhistorique connu du Périgord.

Gisement de Laugerie-Haute à partir de 10 ans

Gisement de la Ferrassie à partir de 10 ans.

Gisement du Moustier à partir de 10 ans

Balade

« Les sentiers de la Préhistoire », gisement de la Micoque. Circuit de 3 km environ. A partir de 7 ans.

Visite atelier « Croc’art ! » pratiquer pour découvrir ! A partir de 7 ans.

Réservation et achat des billets en ligne. .

Centre des Monuments Nationaux 4 Avenue des Grottes Les Eyzies 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 06 86 00

English : Les vacances d’août sur les Sites préhistoriques de la vallée de la Vézère

On the program: a walk and a workshop visit to shape your animal or make an ornament. Online booking required. 4? and 9?

German : Les vacances d’août sur les Sites préhistoriques de la vallée de la Vézère

Auf dem Besuchsprogramm stehen ein Spaziergang und ein Werkstattbesuch, um sein Tier zu formen oder seinen Schmuck herzustellen. Online-Reservierung erforderlich. 4? und 9?

Italiano :

Il programma prevede visite, una passeggiata e una visita a un laboratorio in cui è possibile modellare il proprio animale o realizzare un ornamento. È richiesta la prenotazione online. 4? e 9?

Espanol : Les vacances d’août sur les Sites préhistoriques de la vallée de la Vézère

El programa incluye visitas, un paseo y la visita a un taller en el que podrá modelar su propio animal o hacer un adorno. Se requiere reserva en línea. 4? y 9?

