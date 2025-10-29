Les vacances d’automne à la ferme de Fanny Montélimar

mercredi 29 octobre 2025.

Les vacances d’automne à la ferme de Fanny

49 chemin de Villepré Montélimar Drôme

Début : 2025-10-29

fin : 2025-11-02

2025-10-29

Visites de la ferme et ateliers d’Halloween décoration de citrouilles, maquillage et atelier pâtisserie d’Halloween.

Les ateliers sont disponibles sur réservation uniquement au 06 40 56 29 36 (appel ou sms)

49 chemin de Villepré Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 40 56 29 36

English :

Farm tours and Halloween workshops: pumpkin decorating, face painting and Halloween baking.

Workshops available by reservation only: 06 40 56 29 36 (call or sms)

German :

Besuche auf dem Bauernhof und Halloween-Workshops: Kürbisdekoration, Schminken und Halloween-Backworkshop.

Die Workshops können nur nach vorheriger Reservierung unter 06 40 56 29 36 (Anruf oder SMS) gebucht werden

Italiano :

Visite alla fattoria e laboratori di Halloween: decorazione di zucche, pittura del viso e laboratorio di pasticceria di Halloween.

I laboratori sono disponibili solo su prenotazione chiamando o inviando un SMS al numero 06 40 56 29 36

Espanol :

Visitas a la granja y talleres de Halloween: decoración de calabazas, pintura de caras y un taller de repostería de Halloween.

Los talleres solo se pueden reservar llamando o enviando un mensaje de texto al 06 40 56 29 36

