Les vacances d’automne à la Roque Saint-Christophe La Roque Saint-Christophe Peyzac-le-Moustier

Les vacances d’automne à la Roque Saint-Christophe

La Roque Saint-Christophe 2433 Route de la Préhistoire Peyzac-le-Moustier Dordogne

Tarif : 8.5 – 8.5 – 8.5 EUR

Début : 2025-10-18

fin : 2025-11-02

2025-10-18

10h 18h. Les vacances d’automne s’annoncent exceptionnelles à la Roque Saint Christophe, avec des animations aux thématiques diverses, et des visites guidées. 6€-12€90

Les animations ont lieu pendant les vacances scolaires, à partir du 6 juillet

Des visites guidées tous les jours (sauf le Samedi) à 11h15 et 15h15

Animations thématiques diverses

– Démonstration de taille de silex et allumage de feu avec Nicolas les lundis et mardis (20, 21 et 27, 28 octobre) de 14h à 18h.

– Musique des origines avec Pascal les mardis et jeudis (22, 23 et 29, 30 octobre) de 14h à 17h.

– Jeu de piste avec Theobald le faucon le samedi et le dimanche. .

La Roque Saint-Christophe 2433 Route de la Préhistoire Peyzac-le-Moustier 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 50 70 45 contact@roque-st-christophe.com

English : Les vacances d’automne à la Roque Saint-Christophe

10am 6pm. The autumn vacations are set to be exceptional at La Roque Saint Christophe, with events on a variety of themes, and guided tours. 6?-12?90

German : Les vacances d’automne à la Roque Saint-Christophe

10h 18h. Die Herbstferien werden in La Roque Saint Christophe außergewöhnlich sein, mit Animationen zu verschiedenen Themen und geführten Besichtigungen. 6?-12?90

Italiano :

dalle 10.00 alle 18.00. Le vacanze autunnali si preannunciano eccezionali a La Roque Saint Christophe, con eventi su diversi temi e visite guidate. 6?-12?90

Espanol : Les vacances d’automne à la Roque Saint-Christophe

de 10.00 a 18.00 h. Las vacaciones de otoño van a ser excepcionales en La Roque Saint Christophe, con actos de temática variada y visitas guiadas. 6?-12?90

