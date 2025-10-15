Les vacances d’automne à Lascaux II Lascaux II Montignac-Lascaux

Les vacances d’automne à Lascaux II

Lascaux II 488 chemin de la Grotte Montignac-Lascaux Dordogne

Les mercredis à 17h visite nocturne à la lampe à graisse. Les lundis et mardis des vacances à 9h30 visite pour les familles et les enfants de de 9 ans. Sur réservation.

Visites nocturnes Aux origines La flamme vacillante de la lampe à graisse donnera vie aux célèbres peintures de la grotte. Vous aurez l’impression de remonter le temps il y a 21 000 ans dans les mêmes conditions que nos ancêtres.

Déconseillée aux de 8 ans. Mercredis 15, 22, 29/10 à 17h. (tarif unique 29€)

Nouvelle visite pour les familles Histoires d’ombres les parois deviennent théâtre, révélant des histoires immersives et légèrement frissonnantes, mais toujours adaptées aux enfants. Le temps d’une visite, les familles confortablement installées, découvrent le bestiaire fascinant de Lascaux, visible et invisible, réel et imaginaire.

Conseillé aux enfants de moins de 9 ans, accompagnés de leurs parents.

Les lundis et mardis des vacances à 9h30.

Dédicace avec Héloïse Guay de Bellissen, autrice de l’ouvrage le dernier inventeur consacré à Simon Coencas. .

Lascaux II 488 chemin de la Grotte Montignac-Lascaux 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 51 95 03

English : Les vacances d’automne à Lascaux II

Wednesdays at 5pm: nocturnal visit by grease lamp. Vacation Mondays and Tuesdays at 9:30 am: tours for families and children under 9. Reservations required.

German : Les vacances d’automne à Lascaux II

Mittwochs um 17 Uhr: nächtliche Besichtigung mit der Fettlampe. Montags und dienstags in den Ferien um 9:30 Uhr: Besichtigung für Familien und Kinder unter 9 Jahren. Nach vorheriger Anmeldung.

Italiano :

Mercoledì alle 17.00: visita notturna con lampada a gas. Lunedì e martedì durante le vacanze, alle 9.30: visite guidate per famiglie e bambini sotto i 9 anni. Prenotazione obbligatoria.

Espanol : Les vacances d’automne à Lascaux II

Miércoles a las 17 h: visita nocturna con lámpara de grasa. Lunes y martes durante las vacaciones a las 9.30 h: visitas para familias y niños menores de 9 años. Reserva obligatoria.

