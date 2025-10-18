Les vacances d’automne à Lascaux IV Lascaux IV Montignac-Lascaux

Lascaux IV Avenue de Lascaux Montignac-Lascaux Dordogne

8h50 visites contées pour les enfants de 5 à 12 ans. 17h visites prestiges. Des dédicaces de Sandrine Le Goff (27 au 30/10) et de Christian Jégou (31/10 et 01/11). 16€ à 35€ selon la visite choisie

– Des visites prestiges Unique, magique et pleine de mystère c’est une visite exclusive qui vous attend, à la lueur des torches. (2h). Tous les jours à 17h (sauf le 18/10)

– Des visites contées proposez à vos enfants une visite adaptée de Lascaux IV ! En compagnie d’un médiateur costumé, les jeunes aventuriers vont tenter de percer les mystères de Lascaux (1h). au moins un adulte devra suivre la visite guidée, qui débutera 10 minutes après la visite contée. Pour les 5 à 12 ans. Tous les jours à 8h50.

– Du 27 au 30/10 à partir de 10h Sandrine Le Goff, enseignante passionnée d’Histoire et de Préhistoire, vous invite à découvrir ses romans qui plongent au coeur du Paléolithique.

– Le 31/10 et 01/11 Christian Jégou, auteur reconnu pour ses illustrations scientifiques et historiques, vous donne rendez-vous pour des dédicaces autour de ses aquarelles et dessins sur la grotte. .

English : Les vacances d’automne à Lascaux IV

8:50 am: Storytelling tours for children aged 5 to 12. 5pm: prestige tours. Signings by Sandrine Le Goff (27 to 30/10) and Christian Jégou (31/10 and 01/11). 16? to 35? depending on tour chosen

German : Les vacances d’automne à Lascaux IV

8.50 Uhr: Märchenhafte Führungen für Kinder von 5 bis 12 Jahren. 17 Uhr: Prestigeführungen. Signierstunden von Sandrine Le Goff (27. bis 30.10.) und Christian Jégou (31.10. und 01.11.). 16 ? bis 35 ? je nach gewählter Führung

Italiano :

ore 8.50: visite guidate con racconti per bambini dai 5 ai 12 anni. ore 17.00: visite speciali. Firme di Sandrine Le Goff (dal 27 al 30/10) e Christian Jégou (31/10 e 01/11). da 16 a 35 euro a seconda del percorso scelto

Espanol : Les vacances d’automne à Lascaux IV

8.50 h: visitas con cuentacuentos para niños de 5 a 12 años. 17.00 h: visitas especiales. Firmas de Sandrine Le Goff (del 27 al 30/10) y Christian Jégou (31/10 y 01/11). tarifas: de 16 ¤ a 35 ¤, según la visita elegida

