Les vacances d’automne au Donjon et Manoir de la Salle le bourg Saint-Léon-sur-Vézère mercredi 29 octobre 2025.

le bourg Donjon et Manoir de la Salle Saint-Léon-sur-Vézère Dordogne

Début : 2025-10-29

fin : 2025-10-31

2025-10-29

14h 18h. Venez participer aux ateliers fossiles et créatures fantastiques, proposés par Mélody, ethnologue passionnée, dans le grenier du Manoir de la Salle. Inclus dans le prix du billet. 5€ à 9,90€

Venez participer aux ateliers Fossiles et Créatures Fantastiques .

Les fossiles, on connait tous, mais savons-nous vraiment ce qu’ils sont ? C’est la paléontologie qui nous renseigne sur l’origine de ces drôles de caillou ! Animaux … Végétaux … Et pourquoi pas créatures fantastiques ? Légendes et croyances associées aux fossiles vous sont présentées par Mélody, ethnologue aussi passionnantes que pédagogue, lors d’ateliers dans le grenier du Manoir de la Salle, une antre aux fossiles chimériques… Ambiance magie et nature, comme dans un cabinet d’apothicaire ! Verra-t-on de la poudre de dragon ou de licorne ? .

le bourg Donjon et Manoir de la Salle Saint-Léon-sur-Vézère 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 42 72 88

English : Les vacances d’automne au Donjon et Manoir de la Salle

2pm 6pm. Come and take part in the fossil and fantastic creature workshops run by Mélody, a passionate ethnologist, in the attic of the Manoir de la Salle. Included in ticket price. 5? to 9.90?

German : Les vacances d’automne au Donjon et Manoir de la Salle

14h 18h. Nehmen Sie an den Workshops zu Fossilien und fantastischen Kreaturen teil, die von der passionierten Ethnologin Mélody auf dem Dachboden des Manoir de la Salle angeboten werden. Im Eintrittspreis inbegriffen. 5? bis 9,90?

Italiano :

dalle 14.00 alle 18.00. Partecipate ai laboratori sui fossili e sulle creature fantastiche condotti da Mélody, appassionata etnologa, nella soffitta del Manoir de la Salle. Incluso nel prezzo del biglietto. 5? 9.90?

Espanol : Les vacances d’automne au Donjon et Manoir de la Salle

de 14:00 a 18:00 h. Participe en los talleres de fósiles y criaturas fantásticas que Mélody, etnóloga apasionada, dirige en el desván del Manoir de la Salle. Incluido en el precio de la entrada. 5? a 9.90?

L’événement Les vacances d’automne au Donjon et Manoir de la Salle Saint-Léon-sur-Vézère a été mis à jour le 2025-10-01 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère