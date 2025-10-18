Les vacances d’automne au Musée national de Préhistoire Musée National de Préhistoire Les Eyzies

Les vacances d’automne au Musée national de Préhistoire

Musée National de Préhistoire 1 Rue du Musée Les Eyzies Dordogne

Début : 2025-10-18 14:00:00

fin : 2025-11-02 17:30:00

2025-10-18

9h30 12h30 14h 17h30. Visites découvertes (les incontournables, les mondes invisibles), visite ludique (Voyage au pays des gestes). Préhisto’Rigolo (visite pour le jeune public). Réservation obligatoire. 7€ à 9,50€

Au programme de ces vacances

– Visite ludique Voyage au pays des gestes mercredi, jeudi, vendredi à 11h (1h) Dès 5 ans

– Visite découverte Les incontournables lundi, mercredi, jeudi, vendredi à 14h15 (1h) 9,50€ (gratuit de 13 ans).

– Visite découverte Les mondes invisibles mercredi et jeudi à 16h (1h)

– Préhisto’Rigolo lundi à 11h. Pour le jeune public. 7€

Réservation obligatoire via affluences.com .

Musée National de Préhistoire 1 Rue du Musée Les Eyzies 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 06 45 45 mnp.eyzies@culture.gouv.fr

English : Les vacances d’automne au Musée national de Préhistoire

9:30am 12:30pm 2pm 5:30pm. Discovery tours (must-sees, invisible worlds), fun tour (Journey to the land of gestures). Préhisto’Rigolo (visit for young visitors). Reservations required. 7? à 9,50?

German : Les vacances d’automne au Musée national de Préhistoire

9.30 12.30 Uhr 14 17.30 Uhr. Entdeckungsbesuche (Les incontournables, Les mondes invisibles), spielerischer Besuch (Voyage au pays des gestes). Préhisto’Rigolo (Besuch für das junge Publikum). Eine Reservierung ist erforderlich. 7? à 9,50?

Italiano :

9.30-12.30 14.00-17.30. Visite di scoperta (luoghi imperdibili, mondi invisibili), visita ludica (Viaggio nel paese dei gesti). Préhisto’Rigolo (visita per i piccoli visitatori). Prenotazione obbligatoria. 7? à 9,50?

Espanol : Les vacances d’automne au Musée national de Préhistoire

9.30 h 12.30 h 14.00 h 17.30 h. Visitas de descubrimiento (visitas obligadas, mundos invisibles), visita lúdica (Viaje al país de los gestos). Préhisto’Rigolo (visita para jóvenes). Imprescindible reservar. 7? à 9,50?

